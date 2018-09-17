"Розмір дефіциту – 2,26% ВВП, якщо грубо – то до 2,3% ВВП", - сказала вона.
Дивися повний текст Глава Мінфіну назвала розмір дефіциту держбюджету на наступний рік.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 21:44
Глава Мінфіну назвала розмір дефіциту держбюджету на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Мінфіну назвала розмір дефіциту держбюджету на наступний рік.
Додано: Пон 17 вер, 2018 21:45
Глава Минфина пальцем в небо:
Дефицит 2.26%
Но при этом хотят долгонуть 324 млрд грн))
Можно было сказать так: дефицит 15%.
Но так бы ее посчитали зрадницей))
В бюджете ппц какая дыра. Затыкать нечем. Сверхмало экспортирует Украина. Почти ничего не производит. Аграрная страна. Цэ пэрэмога
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