RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глава Мінфіну назвала розмір
дефіциту держбюджету на...

Глава Мінфіну назвала розмір дефіциту держбюджету на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 21:44

Глава Мінфіну назвала розмір дефіциту держбюджету на...

Пропонуємо до обговорення:
"Розмір дефіциту – 2,26% ВВП, якщо грубо – то до 2,3% ВВП", - сказала вона.

Дивися повний текст Глава Мінфіну назвала розмір дефіциту держбюджету на наступний рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84550
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 21:45

Глава Минфина пальцем в небо:
Дефицит 2.26%
Но при этом хотят долгонуть 324 млрд грн))
Можно было сказать так: дефицит 15%.
Но так бы ее посчитали зрадницей))
В бюджете ппц какая дыра. Затыкать нечем. Сверхмало экспортирует Украина. Почти ничего не производит. Аграрная страна. Цэ пэрэмога
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з початку року збільшиться мінімальний розмір...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 09:20
2 66
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 вер, 2018 11:14
сова
Розмір допомоги по вагітності та пологах в Україні: що... 1, 2
R2 » П'ят 31 сер, 2018 09:04
14 821
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 18:19
myshapiton
Формула "Роттердам+" обмежує ринкову силу ДТЕК - глава...
R2 » П'ят 07 вер, 2018 10:24
2 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 10:35
a-betic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.