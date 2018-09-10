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День фінансів, 17 вересня:
"рекорди" сальдо, невтішні...

День фінансів, 17 вересня: "рекорди" сальдо, невтішні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 21:46

День фінансів, 17 вересня: "рекорди" сальдо, невтішні...

Пропонуємо до обговорення:
Коли аналітики JPMorgan очікують нової світової кризи, і скільки Україна втратить, якщо росіяни побудують "Північний потік-2".

Дивися повний текст День фінансів, 17 вересня: \"рекорди\" сальдо, невтішні прогнози JPMorgan, втрати від \"Північного потоку-2\".
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 21:47

Причина роста негативного сальдо - рост объемов закупки военной техники и обмундирования б/у за рубежом под стандарты НАТО.

Импорт газа перестал убивать внешнеторговый баланс Украины. Но появилась угроза потери транзита газа, что приведет к девальвации гривны автоматически до 40-50 за один евро.
buratinyo
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