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День фінансів, 17 вересня: "рекорди" сальдо, невтішні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 21:46
Пропонуємо до обговорення:
Коли аналітики JPMorgan очікують нової світової кризи, і скільки Україна втратить, якщо росіяни побудують "Північний потік-2".
Дивися повний текст День фінансів, 17 вересня: \"рекорди\" сальдо, невтішні прогнози JPMorgan, втрати від \"Північного потоку-2\"
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Додано: Пон 17 вер, 2018 21:47
Причина роста негативного сальдо - рост объемов закупки военной техники и обмундирования б/у за рубежом под стандарты НАТО.
Импорт газа перестал убивать внешнеторговый баланс Украины. Но появилась угроза потери транзита газа, что приведет к девальвации гривны автоматически до 40-50 за один евро.
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