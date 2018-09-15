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Оператори розповіли,
яка швидкість буде у 5G

Оператори розповіли, яка швидкість буде у 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 23:07

Оператори розповіли, яка швидкість буде у 5G

Пропонуємо до обговорення:
Середня швидкість 5G буде досягати як мінімум 10 Гбіт/с.

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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 23:08

– акцентируют в lifecell... могу поспорить, что когда в Украине у всех будет 5G то у lifecell конечно же будет 5.5+G ))..– говорят в пресс-службе компании “Укртелеком”.. УТ лучше рассказать как имея фору почти в 10 лет с лицензией на 3G и единственного на тот момент реального оператора 3Моб с сетью 3G умудриться просрать весь рынок. Даже сейчас имея хорошие и дешевые тарифы эти бездари просто не в состоянии банально продавать свои стартовые пакеты. Их просто нет на прилавках.. а оператор мобильный есть 3Моб http://3mob.ua/?lang=ru сборище даромоедов.
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