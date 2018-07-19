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Emirates впровадила технологію вибору місць у 3D-форматі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 вер, 2018 06:28
Пропонуємо до обговорення:
Близькосхідний перевізник Emirates (ОАЕ) впровадив технологію 3D-моделювання посадочних місць, першим серед авіакомпаній застосувавши віртуальну реальність на своїй цифровій платформі.
Дивися повний текст Emirates впровадила технологію вибору місць у 3D-форматі (відео)
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Додано: Вів 18 вер, 2018 06:28
Подобную систему встречал при выборе места на концерт в Westfallenhale.
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