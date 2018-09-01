Практично всі продукти, крім молока, коштують в Києві дешевше, ніж у столиці Польщі.
Дивися повний текст Аналітики порівняли вартість продуктів у столицях України та Польщі.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 07:28
Аналітики порівняли вартість продуктів у столицях...
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Дивися повний текст Аналітики порівняли вартість продуктів у столицях України та Польщі.
Додано: Вів 18 вер, 2018 07:28
Дочитал до грудки. Откровенный звиздеж. 7.5* 8= 60 грн кило грудки. По 180 грн стоит говядина. Госстат уже включился в кампанию "Залишайся дома" )) На лоха прокатит .
Додано: Вів 18 вер, 2018 07:55
Что это сравнили, какую-то хрень, что это за сыр продают в Киеве за 90 грн кг, даже для пальмового суррогата дешево.
Похоже эксперты упились шмурдяка из бутылки за 61 грн. У меня при виде такой бутылки уже сразу голова начинает болеть.
Додано: Вів 18 вер, 2018 08:36
С сыром явно перемудрили - как минимум в два раза дороже. Да и с остальными продуктами не все так просто, иначе с Польщи не везли-бы.
Очередная бестолковая статья о прекрасной жизни в Украине. Написана так, что сравнить практически невозможно.
И только последний абзац- поляки зарабатывают в 4,5 раз больше, показывает истинное состояние.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 18 вер, 2018 09:08
Реклама трудовой иммиграции в Польшу продолжается. Валите отсюда холопы, там вы сможете больше и чаще жрать курятину, а мы кончим эту страну без вас
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