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Аналітики порівняли вартість
продуктів у столицях...

Аналітики порівняли вартість продуктів у столицях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 07:28

Аналітики порівняли вартість продуктів у столицях...

Пропонуємо до обговорення:
Практично всі продукти, крім молока, коштують в Києві дешевше, ніж у столиці Польщі.

Дивися повний текст Аналітики порівняли вартість продуктів у столицях України та Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 07:28

Дочитал до грудки. Откровенный звиздеж. 7.5* 8= 60 грн кило грудки. По 180 грн стоит говядина. Госстат уже включился в кампанию "Залишайся дома" )) На лоха прокатит .
bvadym44
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 07:55

Что это сравнили, какую-то хрень, что это за сыр продают в Киеве за 90 грн кг, даже для пальмового суррогата дешево.
Похоже эксперты упились шмурдяка из бутылки за 61 грн. У меня при виде такой бутылки уже сразу голова начинает болеть.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 08:36

С сыром явно перемудрили - как минимум в два раза дороже. Да и с остальными продуктами не все так просто, иначе с Польщи не везли-бы.
Очередная бестолковая статья о прекрасной жизни в Украине. Написана так, что сравнить практически невозможно.
И только последний абзац- поляки зарабатывают в 4,5 раз больше, показывает истинное состояние.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 09:08

Реклама трудовой иммиграции в Польшу продолжается. Валите отсюда холопы, там вы сможете больше и чаще жрать курятину, а мы кончим эту страну без вас
xpen_vam
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