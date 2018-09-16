У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про оподаткування операцій з віртуальними активами – криптовалютами і токенами.
Дивися повний текст В Україні зареєстрували законопроект про податки на криптовалюти.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 07:55
В Україні зареєстрували законопроект про податки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зареєстрували законопроект про податки на криптовалюти.
Додано: Вів 18 вер, 2018 07:55
"Бедные" политики, ни как не могут придумать как это урегулировать, выходит что они в век цифровых технологий ровным счётом не понимают ничего. Как это можно сделать? Если я свободно могу купить биткоин на зарубежной бирже. Могут наложить санкции на все биржи, и с Украины в них не зайдеш, это все что могут сделать.
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