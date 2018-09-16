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Завод з будівництва
електромобілів в Україні може...

Завод з будівництва електромобілів в Україні може...
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 08:24

Завод з будівництва електромобілів в Україні може...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає реалістичним появу в Україні заводів, які будуватимуть електромобілі через період 5-7 років.

Дивися повний текст Завод з будівництва електромобілів в Україні може з'явитися через 5-7 років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 08:25

Так, головне- акумулятори. А "перевірені часом" автомобільні вгрегати, Україна вже давно успішно випускає і експортує)))
Cris
 
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Опять эти сакральные "через 5-7 лет".
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 09:05

Re: Завод з будівництва електромобілів в Україні може...

Этот любитель американских роддомов раньше меня развлекал, последнее время начинает просто бесить. Абсолютно ничего серьезного за время на должности, все какие-то радужные мечты, не подкрепленные финансами, реальными бизнес проектами, внутренним спросом и квалифицированными трудовыми ресурсами. Пятикилометровое ответвление от жд ветки до Гребенки в а/п Борисполь годами строит, да туннели дорывает, что злочынна влада начала рыть. Для сравнения, "мордор" электрофицированную 137 км Журавку-Миллерово в обход Украины хeранул за пару лет. А этот все не угомонится: то ему шелковые пути мерещатся, прямо по морю; то гиперлупы; то электромобили. Жаль, космос ему не отдали, там есть куда разойтись!!
sequence
 
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