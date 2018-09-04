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На обслуговування гелікоптерів Airbus, що закуповуються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 вер, 2018 09:22
Пропонуємо до обговорення:
Щорічні витрати України на закуповувані для МВС вертольоти Airbus, починаючи з наступного року, складуть 200 млн гривень на рік.
Дивися повний текст На обслуговування гелікоптерів Airbus, що закуповуються Україною, знадобиться 200 млн гривень щорічно
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Додано: Вів 18 вер, 2018 09:22
а со временем потребуются средние и капитальные ремонты для модных жoповозов, но мы не ватники - у Богуслаева не купим
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Додано: Вів 18 вер, 2018 09:26
Що не зробиш для задоволення. Як приємно поохотитись з вертольота. А ціна то таке холопів обложать ще податками і тарифами.
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