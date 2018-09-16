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Кабмін спрогнозував падіння
курсу гривні в 2019 році

Кабмін спрогнозував падіння курсу гривні в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 09:43

Кабмін спрогнозував падіння курсу гривні в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту №9000, оприлюдненого на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Кабмін спрогнозував падіння курсу гривні в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 09:43

29,4÷28,15 = 1.044 <<<< % за депозитами.
Тож, де падіння???
Bobua
 
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