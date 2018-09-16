Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту №9000, оприлюдненого на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Кабмін спрогнозував падіння курсу гривні в 2019 році.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 09:43
Кабмін спрогнозував падіння курсу гривні в 2019 році
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Дивися повний текст Кабмін спрогнозував падіння курсу гривні в 2019 році.
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