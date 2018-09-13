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Через сім років роботи
виконуватимуть понад половину...

Через сім років роботи виконуватимуть понад половину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 09:53

Через сім років роботи виконуватимуть понад половину...

Пропонуємо до обговорення:
До 2025 року роботи виконуватимуть більше половини "поточних завдань на робочому місці".

Дивися повний текст Через сім років роботи виконуватимуть понад половину всієї роботи - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 09:54

Я вижу 2-а варианта развития:
1-й куча людей будут жить на пособия.
2-й кучка людей будет пользоваться благами роботизации, а остальные жить в нищете и потихоньку вымирать.
27661
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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