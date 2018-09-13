До 2025 року роботи виконуватимуть більше половини "поточних завдань на робочому місці".
Дивися повний текст Через сім років роботи виконуватимуть понад половину всієї роботи - дослідження.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 09:53
Через сім років роботи виконуватимуть понад половину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через сім років роботи виконуватимуть понад половину всієї роботи - дослідження.
Додано: Вів 18 вер, 2018 09:54
Я вижу 2-а варианта развития:
1-й куча людей будут жить на пособия.
2-й кучка людей будет пользоваться благами роботизации, а остальные жить в нищете и потихоньку вымирать.
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