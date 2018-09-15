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Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги
і поліпшення життя на 2%

Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 10:30

Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%

Пропонуємо до обговорення:
Зростання соціальних стандартів вперше випередить інфляцію.

Дивися повний текст Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 10:30

прожиточный минимум растёт медленнее чем цены и тарифы - бедные становятся ещё более бедными...
Тракторист
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