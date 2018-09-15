Зростання соціальних стандартів вперше випередить інфляцію.
Дивися повний текст Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 10:30
Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%
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Дивися повний текст Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%.
Додано: Вів 18 вер, 2018 10:30
прожиточный минимум растёт медленнее чем цены и тарифы - бедные становятся ещё более бедными...
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