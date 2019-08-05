Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%

Додано: Сер 27 бер, 2019 20:22

М да а почему никто не говорит что вот раз тарифы у нас как в ЕС то и пенсии тоже надо как у них? Эти цифры не что иное как задокументированные факты геноцида населения...

Сколько там самое минимальное - инвалидам где то 1600 грн? /27.20 = 58 уе в месяц?

ООН использует показатель нищеты если у человека на проживание (а не на коммуналку+) выходит менее 1 доллара в день.

Если отнять от пенсий в 58 уе коммуналку то фактически ВСЕ перечисленные группы населения за чертой бедности по статистике ООН.

Ни при одном президенте кроме нынешнего такого не было в Украине.. и они этим позорищем цинично хвастаются.. тут не в ЕС идти тут в пору сравнивать с наиболее нищими странами Африки.. И начитать надо не с фразы - а вот тарифы и цены в ЕС, а как то так - а вот тарифы и цены в Зимбабве и Нигерии...и далее по теме.