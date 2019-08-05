Зростання соціальних стандартів вперше випередить інфляцію.
Дивися повний текст Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 10:30
Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%
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Дивися повний текст Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на 2%.
Додано: Вів 18 вер, 2018 10:30
прожиточный минимум растёт медленнее чем цены и тарифы - бедные становятся ещё более бедными...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:57
Як впливає наявність закордонного паспорта, на отримання допомоги одинокій матері?
Додано: Чет 14 бер, 2019 09:13
Плата за народження дітей ситуації обезлюднення України не виправить. Більшість народжених, коли виростуть, повтікають з бідної і обездоленої крани, як тепер і чинять молоді і здорові люди. Адже вони не захочуть повторювати долю більшості інвалідів і пенсіонерів, вимушених нести жалюгідне існування, стоячи перед вибором що ж на ті 50 долларів пенсії купити- найдешевші ліки чи їжу. Раніше мінімальна пенсія була 100 долларів і щось за неї можна було купити. Тепер ціни більші від європейських, державний контроль за якістю товарів знищений, здоров’я нації кинуто на сумління ділків, страхова медицина навіть не передбачається.
Додано: Сер 27 бер, 2019 18:52
Здрастауйте подскажите у меня дочка инвалид детства на 2 года дана пенсия мы получаем 1860 грн это сумма и по уходу за ребёнком инвалидом, и пособие на ребёнка. Добавка была в январе, а сейчас март, была ли ещё надбавка?
Додано: Сер 27 бер, 2019 20:22
Re: Бюджет-2019: новий вид соцдопомоги і поліпшення життя на
М да а почему никто не говорит что вот раз тарифы у нас как в ЕС то и пенсии тоже надо как у них? Эти цифры не что иное как задокументированные факты геноцида населения...
Сколько там самое минимальное - инвалидам где то 1600 грн? /27.20 = 58 уе в месяц?
ООН использует показатель нищеты если у человека на проживание (а не на коммуналку+) выходит менее 1 доллара в день.
Если отнять от пенсий в 58 уе коммуналку то фактически ВСЕ перечисленные группы населения за чертой бедности по статистике ООН.
Ни при одном президенте кроме нынешнего такого не было в Украине.. и они этим позорищем цинично хвастаются.. тут не в ЕС идти тут в пору сравнивать с наиболее нищими странами Африки.. И начитать надо не с фразы - а вот тарифы и цены в ЕС, а как то так - а вот тарифы и цены в Зимбабве и Нигерии...и далее по теме.
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:57
Добрый день я получаю по уходу за отцом инвалидом 1 группы по зрению 34.50,мне что-то будут добавлять или нет?
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