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Hyperloop в Україні: Омелян
розповів про плани на...

Hyperloop в Україні: Омелян розповів про плани на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 11:05

Hyperloop в Україні: Омелян розповів про плани на...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року буде завершено наукову оцінку проекту.

Дивися повний текст Hyperloop в Україні: Омелян розповів про плани на тестову ділянку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 11:05

есть предложение не выпускать омельяна за пределы украины до запуска Hyperloop, а то есть подозрение что он сбежит в ближайшее время... :)))
Тракторист
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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