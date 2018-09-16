До кінця року буде завершено наукову оцінку проекту.
Дивися повний текст Hyperloop в Україні: Омелян розповів про плани на тестову ділянку.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 11:05
Hyperloop в Україні: Омелян розповів про плани на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyperloop в Україні: Омелян розповів про плани на тестову ділянку.
Додано: Вів 18 вер, 2018 11:05
есть предложение не выпускать омельяна за пределы украины до запуска Hyperloop, а то есть подозрение что он сбежит в ближайшее время... :)))
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