RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінфіні прокоментували
стан казначейського рахунку

У Мінфіні прокоментували стан казначейського рахунку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 11:23

У Мінфіні прокоментували стан казначейського рахунку

Пропонуємо до обговорення:
Залишки на ЄКР значно менші, ніж торік, оскільки Україна в I кварталі не зробила зовнішні запозичення.

Дивися повний текст У Мінфіні прокоментували стан казначейського рахунку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84565
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 11:23

А сколько же было на валютных счетах минфин где-то отчитывается?

Это очень удобно, можно что угодно рассказывать, всё равно никто не знает что на самом деле было.
heavensfeel
 
Повідомлень: 36
З нами з: 02.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:05

  heavensfeel написав:А сколько же было на валютных счетах минфин где-то отчитывается?

Это очень удобно, можно что угодно рассказывать, всё равно никто не знает что на самом деле было.

Ну, по-моему все ясно, если отдолжишь 2 млрд.дол, то получишь на казначейском счете дополнительно 56 млрд. грн. И не говорят, сколько на каждом счете находится в казначействе, на дебетовых, кредитовых, говорят о сумме в одной валюте...Там и тугрики возможно есть
laa1999
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, makishin60 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінфіні пропонують спростити використання касових...
R2 » Вів 11 вер, 2018 13:50
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 13:50
MGVP
У Мінфіні розповіли, як можна оподатковувати криптовалюти
R2 » П'ят 07 вер, 2018 06:39
2 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 19:12
myshapiton
У Мінфіні повідомили, коли планують продати "Укргазбанк"
R2 » Пон 13 сер, 2018 16:43
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 сер, 2018 16:43
metall_05

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.