Залишки на ЄКР значно менші, ніж торік, оскільки Україна в I кварталі не зробила зовнішні запозичення.
Дивися повний текст У Мінфіні прокоментували стан казначейського рахунку.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 11:23
У Мінфіні прокоментували стан казначейського рахунку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні прокоментували стан казначейського рахунку.
Додано: Вів 18 вер, 2018 11:23
А сколько же было на валютных счетах минфин где-то отчитывается?
Это очень удобно, можно что угодно рассказывать, всё равно никто не знает что на самом деле было.
Додано: Вів 18 вер, 2018 12:05
Ну, по-моему все ясно, если отдолжишь 2 млрд.дол, то получишь на казначейском счете дополнительно 56 млрд. грн. И не говорят, сколько на каждом счете находится в казначействе, на дебетовых, кредитовых, говорят о сумме в одной валюте...Там и тугрики возможно есть
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