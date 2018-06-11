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Єврокомісія розслідує можливу
змову BMW, Daimler і...

Єврокомісія розслідує можливу змову BMW, Daimler і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 11:53

Єврокомісія розслідує можливу змову BMW, Daimler і...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія (ЄК) у вівторок оголосила про початок повномасштабного офіційного розслідування, мета якого - з'ясувати, чи не перебували німецькі автовиробники BMW, Daimler і Volkswagen (бренди Volkswagen, Audi і Porsche) в змові з метою уникнути конкуренції при розробці автомобілів зі зниженими викидами шкідливих речовин.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 11:53

І ці люди нам у носі длубатися забороняють?
andriyzhagun
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