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Єврокомісія розслідує можливу змову BMW, Daimler і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 11:53
Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія (ЄК) у вівторок оголосила про початок повномасштабного офіційного розслідування, мета якого - з'ясувати, чи не перебували німецькі автовиробники BMW, Daimler і Volkswagen (бренди Volkswagen, Audi і Porsche) в змові з метою уникнути конкуренції при розробці автомобілів зі зниженими викидами шкідливих речовин.
Дивися повний текст Єврокомісія розслідує можливу змову BMW, Daimler і Volkswagen
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Додано: Вів 18 вер, 2018 11:53
І ці люди нам у носі длубатися забороняють?
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