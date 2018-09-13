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Україна домовилася з МВФ про
підвищення ціни на газ —...

Україна домовилася з МВФ про підвищення ціни на газ —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:12

Україна домовилася з МВФ про підвищення ціни на газ —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст Україна домовилася з МВФ про підвищення ціни на газ — Коболєв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:31

Перемога или зрада? Судя по заголовку это Украина требовала поднятия и добилась своего.
Западные партнеры получили гарантии возврата данной "помощи". Вот и получается, что неважно у кого Украина покупает газ, неважно сколько сама добывает, промышленность и население получит одинаковую мировую цену. Осталось субсиди у людей под любым поводом забрать.
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:42

Все правильно, на мою думку, так і варто зробити - підвищення в 2018, потім в 2019 і фінальне в 2020 році.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:51

Люди станут беднее , субсидии еще более сократили . Самое интересное то что в 2014 году когда договаривались с МВФ то украинская власть пообещала снизиить соц. расходы , правда про это до сих пор молчат официально. Да и странно как мне платить за газ и отопление при цене газа как в Лондоне ? с зарплатой как однодневная Лондонская .
makishin60
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