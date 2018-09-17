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Бюджет недоотримав 25 млрд
грн від акцизу на пальне -...

Бюджет недоотримав 25 млрд грн від акцизу на пальне -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:13

Бюджет недоотримав 25 млрд грн від акцизу на пальне -...

Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата провела аналіз обсягів легально видобутої і імпортованої в Україну нафти і потужностей діючих нафтопереробних заводів протягом 2016-2017 років і виявила серйозні прогалини в оподаткуванні на вітчизняному ринку палива.

Дивися повний текст Бюджет недоотримав 25 млрд грн від акцизу на пальне - Рахункова палата.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:14

а нормальных дорог по прежнему нет...
Тракторист
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