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Бюджет недоотримав 25 млрд грн від акцизу на пальне -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 вер, 2018 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата провела аналіз обсягів легально видобутої і імпортованої в Україну нафти і потужностей діючих нафтопереробних заводів протягом 2016-2017 років і виявила серйозні прогалини в оподаткуванні на вітчизняному ринку палива.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 25 млрд грн від акцизу на пальне - Рахункова палата
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Додано: Вів 18 вер, 2018 12:14
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