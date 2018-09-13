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Економіка Швейцарії процвітає
після «валютного шоку»

Економіка Швейцарії процвітає після «валютного шоку»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:50

Економіка Швейцарії процвітає після «валютного шоку»

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як в на початку 2015 року Центробанк Швейцарії відпустив франк у вільне плавання і відмовився захищати його фіксований обмінний курс до євро, валюта Конфедерації різко подорожчала, що зробило швейцарську продукцію за кордоном менш доступною для споживачів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:51

Назвіть хоч одну країну, де подорожчання нацвалюти було б великою проблемою. Це вирішується в стислі терміни купівлею центробанком іноземної валюти в резерви.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:57

По ходу, там такие же эксперты как у нас, когда надо объяснить выгодность повышения цены на газ для населения тому самому населению особенно на газ украинского происхождения.

Ненавижу жидовскую свору.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:59

  0mage0 написав:Назвіть хоч одну країну, де подорожчання нацвалюти було б великою проблемою. Це вирішується в стислі терміни купівлею центробанком іноземної валюти в резерви.

Вы ,прочитали, что валюта отправилась в вольное плавание, а значит центробанк ничего не покупал. Или вы решили проявить эрудицию? В принципе центробанк может покупать иностранную валюту и без укрепления своей валюты.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 12:59

  buratinyo написав:По ходу, там такие же эксперты как у нас, когда надо объяснить выгодность повышения цены на газ для населения тому самому населению особенно на газ украинского происхождения.

Ненавижу жидовскую свору.
Русская намного хуже
laa1999
 
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