|
|
|
Економіка Швейцарії процвітає після «валютного шоку»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 вер, 2018 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Після того, як в на початку 2015 року Центробанк Швейцарії відпустив франк у вільне плавання і відмовився захищати його фіксований обмінний курс до євро, валюта Конфедерації різко подорожчала, що зробило швейцарську продукцію за кордоном менш доступною для споживачів.
Дивися повний текст Економіка Швейцарії процвітає після «валютного шоку»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84565
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 вер, 2018 12:51
Назвіть хоч одну країну, де подорожчання нацвалюти було б великою проблемою. Це вирішується в стислі терміни купівлею центробанком іноземної валюти в резерви.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1475
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 вер, 2018 12:57
По ходу, там такие же эксперты как у нас, когда надо объяснить выгодность повышения цены на газ для населения тому самому населению особенно на газ украинского происхождения.
Ненавижу жидовскую свору.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 вер, 2018 12:59
0mage0 написав:
Назвіть хоч одну країну, де подорожчання нацвалюти було б великою проблемою. Це вирішується в стислі терміни купівлею центробанком іноземної валюти в резерви.
Вы ,прочитали, что валюта отправилась в вольное плавание, а значит центробанк ничего не покупал. Или вы решили проявить эрудицию? В принципе центробанк может покупать иностранную валюту и без укрепления своей валюты.
-
laa1999
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 вер, 2018 12:59
buratinyo написав:
По ходу, там такие же эксперты как у нас, когда надо объяснить выгодность повышения цены на газ для населения тому самому населению особенно на газ украинского происхождения.
Ненавижу жидовскую свору.
Русская намного хуже
-
laa1999
-
-
- Повідомлень: 2799
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|