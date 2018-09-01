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Нафтогаз шукає менеджерів
— на підбір керівників...

Нафтогаз шукає менеджерів — на підбір керівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 14:56

Нафтогаз шукає менеджерів — на підбір керівників...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз всерйоз намірився втамувати кадровий голод і заповнити 6 вакантних посад вищої ланки. На майданчику Prozorro НАК проводить тендер вартістю 22 млн. грн. на підбір рекрутингової агенції, яка і візьме на себе непросте завдання пошуку кандидатів. Всю її складність можна зрозуміти, перерахувавши ціну робіт на одного кандидата – за підбір кожного менеджера Нафтогаз готовий заплатити 3,67 млн. грн.

Дивися повний текст Нафтогаз шукає менеджерів — на підбір керівників виділили 22 млн. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 14:56

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heavensfeel
 
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