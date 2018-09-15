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Російський банк Порошенка просить скасувати арешт своєї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 вер, 2018 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Російський "Внєшекономбанк" направив листи Президенту України Петру Порошенку, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману та головам кількох міністерств, з проханням врегулювати ситуацію з арештом акцій свого дочірнього підприємства – "Промінвестбанку".
Дивися повний текст Російський банк Порошенка просить скасувати арешт своєї української \"дочки\"
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R2
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Додано: Вів 18 вер, 2018 15:39
Для начала пусть обратятся к Путину и попросят вернуть Крым и Донбасс. А также компенсировать вызванные аннексией и войной потери...
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Obval_Defoltovich
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Додано: Вів 18 вер, 2018 15:47
Наверное проще арестовать акции украинских банков, чем российских. Как и проще забрать что-то у своих граждан.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Вів 18 вер, 2018 15:57
ruvex написав:
Наверное проще арестовать акции украинских банков, чем российских. Как и проще забрать что-то у своих граждан.
Ты такой умный...
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laa1999
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