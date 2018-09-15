Про це йдеться в дослідженні щодо прогнозів бізнесу на наступний рік.
Дивися повний текст Український бізнес спрогнозував курс долара на 2019 рік.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 15:31
Український бізнес спрогнозував курс долара на 2019 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український бізнес спрогнозував курс долара на 2019 рік.
Додано: Вів 18 вер, 2018 15:31
Интересно было бы знать, кто из этих 106 топ-менеджеров является представителем Импортных компаний, экспортных и импорто-экспортных.
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