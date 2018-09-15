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Український бізнес спрогнозував
курс долара на 2019 рік

Український бізнес спрогнозував курс долара на 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 15:31

Український бізнес спрогнозував курс долара на 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні щодо прогнозів бізнесу на наступний рік.

Дивися повний текст Український бізнес спрогнозував курс долара на 2019 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 15:31

Интересно было бы знать, кто из этих 106 топ-менеджеров является представителем Импортных компаний, экспортных и импорто-экспортных.
asdrud2016
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