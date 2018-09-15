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lifecell дозволили вийти
на фінансовий ринок України

lifecell дозволили вийти на фінансовий ринок України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 16:19

lifecell дозволили вийти на фінансовий ринок України

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) зареєстрував платіжного оператора Пейселл, який належить оператору мобільного зв'язку lifecell.

Дивися повний текст lifecell дозволили вийти на фінансовий ринок України.
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