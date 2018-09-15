RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінекономіки презентувало
експортний бренд України (відео)

Мінекономіки презентувало експортний бренд України (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 17:38

Мінекономіки презентувало експортний бренд України (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Його будуть використовувати для маркування та промоції товарів українського експорту.

Дивися повний текст Мінекономіки презентувало експортний бренд України (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84571
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 17:38

папа нам расскажет,если мы попросим,про ядро урана 238
mikhpatalakha
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 17:46

идея хорошая, а есть такой же ролик только на английском языке?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1726 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 18:30

Re: Мінекономіки презентувало експортний бренд України (віде

Это чего такое бело синее скрытая реклама рыгов?? на добавить хотя бы желтый фон денег дизайнерам не хватило?
Джон
 
Повідомлень: 544
З нами з: 16.03.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
lifecell дозволили вийти на фінансовий ринок України
R2 » Вів 18 вер, 2018 16:19
1 22
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 16:19
val1963766
Світовий банк: видатки України на освіту - одні з... 1, 2, 3
R2 » Пон 17 вер, 2018 08:25
22 839
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 06:35
Попаданец
Порошенко заперечує можливість дефолту України в 2019 році 1, 2
R2 » П'ят 14 вер, 2018 11:29
17 651
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 09:57
priem_metalla86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61235)
18.09.2018 20:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.