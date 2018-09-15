Його будуть використовувати для маркування та промоції товарів українського експорту.
Дивися повний текст Мінекономіки презентувало експортний бренд України (відео).
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Додано: Вів 18 вер, 2018 17:38
Мінекономіки презентувало експортний бренд України (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки презентувало експортний бренд України (відео).
Додано: Вів 18 вер, 2018 18:30
Re: Мінекономіки презентувало експортний бренд України (віде
Это чего такое бело синее скрытая реклама рыгов?? на добавить хотя бы желтый фон денег дизайнерам не хватило?
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