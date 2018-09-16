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В Україні планують припинити
ямковий ремонт доріг

В Україні планують припинити ямковий ремонт доріг
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 18:58

В Україні планують припинити ямковий ремонт доріг

Пропонуємо до обговорення:
Україна може через п'ять років відмовитися від проведення ямкового ремонту на основних автомобільних магістралях країни.

Дивися повний текст В Україні планують припинити ямковий ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 18:58

Ключевое слово "может", хотя мы и этого не можем делать правильно и по технологии. Кто ездит за рулем в Киеве и проезжает "Почтовую площадь" при въезде в туннель может увидеть как залатали яму - просто насыпав сверху асфальт, чтобы в следующем году еще раз засыпать это же место. Интересно где наш мер с его командой, которые обещали следить за качеством ремонтных работ?
asdrud2016
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