Україна може через п'ять років відмовитися від проведення ямкового ремонту на основних автомобільних магістралях країни.
Дивися повний текст В Україні планують припинити ямковий ремонт доріг.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 18:58
В Україні планують припинити ямковий ремонт доріг
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Дивися повний текст В Україні планують припинити ямковий ремонт доріг.
Додано: Вів 18 вер, 2018 18:58
Ключевое слово "может", хотя мы и этого не можем делать правильно и по технологии. Кто ездит за рулем в Киеве и проезжает "Почтовую площадь" при въезде в туннель может увидеть как залатали яму - просто насыпав сверху асфальт, чтобы в следующем году еще раз засыпать это же место. Интересно где наш мер с его командой, которые обещали следить за качеством ремонтных работ?
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