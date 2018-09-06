Це законопроект не для підвищення надходжень до бюджету, а для збереження життя.
Дивися повний текст Рада підтримала збільшення штрафу за невикористання ременів безпеки у 15 разів.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 19:37
Рада підтримала збільшення штрафу за невикористання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада підтримала збільшення штрафу за невикористання ременів безпеки у 15 разів.
Додано: Вів 18 вер, 2018 19:37
Да зачем же в 15 раз увеличивать, нужно приравнивать к езде в нетрезвом виде, или криминальную статью подвести под это дело
Додано: Вів 18 вер, 2018 19:44
Додано: Вів 18 вер, 2018 20:20
Теперь за проезд на красный свет можно махнуть рукой, лишь бы за не пристегнутый ремень не штрафонули
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