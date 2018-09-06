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Рада підтримала збільшення
штрафу за невикористання...

Рада підтримала збільшення штрафу за невикористання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 19:37

Рада підтримала збільшення штрафу за невикористання...

Пропонуємо до обговорення:
Це законопроект не для підвищення надходжень до бюджету, а для збереження життя.

Дивися повний текст Рада підтримала збільшення штрафу за невикористання ременів безпеки у 15 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 19:37

Да зачем же в 15 раз увеличивать, нужно приравнивать к езде в нетрезвом виде, или криминальную статью подвести под это дело
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 19:44

  papazina написав:Да зачем же в 15 раз увеличивать, нужно приравнивать к езде в нетрезвом виде, или криминальную статью подвести под это дело

Да хоть смертная казнь, всё равно доказать нарушение невозможно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 20:20

Теперь за проезд на красный свет можно махнуть рукой, лишь бы за не пристегнутый ремень не штрафонули
antey1969
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