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Наступного року податкові надходження мають зрости на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 вер, 2018 21:59
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг податкових надходжень до Державного бюджету в 2019 році збільшиться на 11,7%.
Дивися повний текст Наступного року податкові надходження мають зрости на 11,7% - ДФС
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Додано: Вів 18 вер, 2018 21:59
А пенсии уже год не пересчитывают.
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