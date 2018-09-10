Гройсман пояснив Німеччині, що означатиме Nord Stream 2...

Додано: Вів 18 вер, 2018 23:35

У Гройсмана мания величия.



Одно дело убеждать рядовых украинцев, как им хорошо живется, используя полемические приемы и лояльные СМИ, и совсем другое - доказывать немецким политикам ошибочность их взглядов.



ЕС и без СП2 находится в газовой зависимости от кремля (и сам об этом знает). И какой бы газопровод не был использован для поставок - украинская ГТС, или СП2 - риск политического шантажа со стороны россии будет таким же высоким, т.н. вентиль останется на их территории и под их контролем.



Прав Трамп, который утверждает, что зависимость ЕС от российского газа может снизить только американский СПГ.



Будет ли в таком сценарии польза для Украины - вероятно, что какая-то будет.



Если СП2 запустят, то Украина лишится бОльшей части транзитных доходов, а россия доходы от самого газа сохранит.



Если же американский СПГ частично заменит российский газ, то россия потеряет часть своего экспорта. Другими словами, у Украины сдохнет 1 корова, а у россии - целых 3. Правда, это только в абсолютном выражении - если учесть масштабы экономик, то потери Украины все равно превысят российские.



Гройсман не на том ставит акценты! Немцев нужно убеждать в дороговизне строительства и обслуживания СП2 (что, к слову, не дешевый популизм, а чистая правда). Плюс СП2 лишен такого эффективного инструмента, как ПХГ.



Вот, на что нужно бить, чтобы спасти украинский транзит, а не пытаться сливать стоки специалистам по сливанию стоков...