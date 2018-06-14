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У Запоріжжі двох чиновників
підозрюють у розкраданні 146...

У Запоріжжі двох чиновників підозрюють у розкраданні 146...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 23:43

У Запоріжжі двох чиновників підозрюють у розкраданні 146...

Пропонуємо до обговорення:
У Запоріжжі двох чиновників підозрюють у незаконному продажу майна підприємства, вартістю в 146 мільйонів гривень, яке було в заставі державного банку.

Дивися повний текст У Запоріжжі двох чиновників підозрюють у розкраданні 146 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 23:43

странно, госбанку, наверное, плевать на то, что происходит с залогами... почему-то с коммерческими банками такого не происходит
hodkonem36
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