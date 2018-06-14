У Запоріжжі двох чиновників підозрюють у незаконному продажу майна підприємства, вартістю в 146 мільйонів гривень, яке було в заставі державного банку.
Дивися повний текст У Запоріжжі двох чиновників підозрюють у розкраданні 146 мільйонів гривень.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 23:43
У Запоріжжі двох чиновників підозрюють у розкраданні 146...
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Дивися повний текст У Запоріжжі двох чиновників підозрюють у розкраданні 146 мільйонів гривень.
Додано: Вів 18 вер, 2018 23:43
странно, госбанку, наверное, плевать на то, что происходит с залогами... почему-то с коммерческими банками такого не происходит
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