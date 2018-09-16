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В Україні розпочинається
виробництво сучасних...

В Україні розпочинається виробництво сучасних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 06:07

В Україні розпочинається виробництво сучасних...

Пропонуємо до обговорення:
18 вересня 2018 року в Києві відбулася прес-конференція, присвячена старту виробництва в Україні сучасних автомобілів "Швидкої допомоги".

Дивися повний текст В Україні розпочинається виробництво сучасних автомобілів швидкої допомоги.
R2
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Кто-то уже заказал? Или как с львовскими трамваями будет?
Skypups
 
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