За спалювання листя та сміття городян будуть штрафувати на великі суми.
Дивися повний текст За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 07:22
За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА.
Додано: Сер 19 вер, 2018 07:23
Та невже прокинулися? Чи знову тільки на словах? Постійно в приватному секторі як підпалять сміття/листя - неможливо дихати. Раніше, пам'ятаю, нас в школі змушували згрібати листя і потім підпалювали о_О Я протестував, та хрін мене хто слухав.
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