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За спалювання листя та сміття
городян штрафуватимуть - КМДА

За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 07:22

За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА

Пропонуємо до обговорення:
За спалювання листя та сміття городян будуть штрафувати на великі суми.

Дивися повний текст За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 07:23

Та невже прокинулися? Чи знову тільки на словах? Постійно в приватному секторі як підпалять сміття/листя - неможливо дихати. Раніше, пам'ятаю, нас в школі змушували згрібати листя і потім підпалювали о_О Я протестував, та хрін мене хто слухав.
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 08:37

А мне нравится костер из листьев, это так романтично..
papazina
 
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