За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА

По-перше, через дорогу від них стоїть 25-поверхівка і навіть на верхніх поверхах смердить димом іноді. По-друге, швиденько проходити не вийде, я ж не на літаку літаю. По-третє, не їм вказувати де мені ходити.
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Додано: Чет 20 вер, 2018 07:53
По-перше, через дорогу від них стоїть 25-поверхівка і навіть на верхніх поверхах смердить димом іноді. По-друге, швиденько проходити не вийде, я ж не на літаку літаю. По-третє, не їм вказувати де мені ходити.
Додано: Чет 20 вер, 2018 07:56
Ну стара пісня, Україна приречена жити в лайні просто тому, що це "наша держава". Будь-які спроби покращити ситуацію приречені, тому краще і не починати. В будь-якій країні можна зробити краще, але не в Україні. Чому? Тому, що це Україна і тому, що це "наша держава". Дістало вже.
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:29
Re: За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - К
"Не все так просто." с листьями действительно не все просто. Проблема листьев -вредители которые в них зимуют. Во всех книгах по садоводству рекомендуют листья СЖИГАТЬ или закапывать на глубину !!!! но лучше сжечь...
Статейка- шлак человека выросшего на асфальте. ИМХО
Пы.Сы. я лично ПРОТИВ сжигания во дворах. Нужно вывозить и уничтожать ферментами в силосных ямах, а потом как удобрение на поля...
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