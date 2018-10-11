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За спалювання листя та сміття
городян штрафуватимуть - КМДА

За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 07:53

  titanik написав:
  0mage0 написав:Та невже прокинулися? Чи знову тільки на словах? Постійно в приватному секторі як підпалять сміття/листя - неможливо дихати.


А чого ви ходите біля чужих приватних будинків? Проходьте собі швиденько по своїх справах і не заважайте людям вести господарську діяльність

По-перше, через дорогу від них стоїть 25-поверхівка і навіть на верхніх поверхах смердить димом іноді. По-друге, швиденько проходити не вийде, я ж не на літаку літаю. По-третє, не їм вказувати де мені ходити.
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 07:56

  Juna написав:Не все так просто. Щоб листя кудись подіти - мусорки не пристосовані, заводів для сміття немає. Те потрібно викопати яму а це годинник праць на всі вихідні орати. Я серйозно.
Потім згребти це все і в яму теж це годинник роботи.
Це просто не реально!

Залишити на землі? !! Хто там такий тупий і ще тупіший ?? Потім стільки насіння залишиться і стільки бур'яну виросте що недовириваешься ні про які квіточках мови бути не може просто не зрозумієш де квіточки а де трава. Та ще ця справа вгорі гнити буде. Особливо якщо з року в рік.
Багаття єдиний вихід в нашій державі.

Ну стара пісня, Україна приречена жити в лайні просто тому, що це "наша держава". Будь-які спроби покращити ситуацію приречені, тому краще і не починати. В будь-якій країні можна зробити краще, але не в Україні. Чому? Тому, що це Україна і тому, що це "наша держава". Дістало вже.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:29

Re: За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - К

"Не все так просто." с листьями действительно не все просто. Проблема листьев -вредители которые в них зимуют. Во всех книгах по садоводству рекомендуют листья СЖИГАТЬ или закапывать на глубину !!!! но лучше сжечь... :)
Статейка- шлак человека выросшего на асфальте. ИМХО
Пы.Сы. я лично ПРОТИВ сжигания во дворах. Нужно вывозить и уничтожать ферментами в силосных ямах, а потом как удобрение на поля...
ukrsateks
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