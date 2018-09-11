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Поїзд на водневому паливі
виконав перший рейс

Поїзд на водневому паливі виконав перший рейс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 08:05

Поїзд на водневому паливі виконав перший рейс

Пропонуємо до обговорення:
Перший в світі поїзд на водневих паливних елементах Coradia iLint виконав у неділю, 16 вересня, свій тестовий рейс в Бремерферді.

Дивися повний текст Поїзд на водневому паливі виконав перший рейс.
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