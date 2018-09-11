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Поїзд на водневому паливі виконав перший рейс
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Додано: Сер 19 вер, 2018 08:05
Пропонуємо до обговорення:
Перший в світі поїзд на водневих паливних елементах Coradia iLint виконав у неділю, 16 вересня, свій тестовий рейс в Бремерферді.
Дивися повний текст Поїзд на водневому паливі виконав перший рейс
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Додано: Сер 19 вер, 2018 08:05
Украине такое светит через лет 20-30 не раньше.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 08:21
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"Гинденбург" тоже водород использовал, закончилось эпично.
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