Ціни завищують, аби перепродавати його за більшими цінами промисловим споживачам.
Дивися повний текст Газзбути завищують показники споживання газу населенням у 2 рази — Нафтогаз.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 08:26
Газзбути завищують показники споживання газу населенням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газзбути завищують показники споживання газу населенням у 2 рази — Нафтогаз.
Додано: Сер 19 вер, 2018 08:42
Мде.... махинации уже в открытую сливают и никто ничего... печально.
Дно дальше некуда пробили.
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