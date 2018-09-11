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Газзбути завищують показники
споживання газу населенням...

Газзбути завищують показники споживання газу населенням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 08:26

Газзбути завищують показники споживання газу населенням...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни завищують, аби перепродавати його за більшими цінами промисловим споживачам.

Дивися повний текст Газзбути завищують показники споживання газу населенням у 2 рази — Нафтогаз.
R2
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Мде.... махинации уже в открытую сливают и никто ничего... печально.
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