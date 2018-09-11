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"Укроборонпром" хоче продати
завод, в який вклав мільйони

"Укроборонпром" хоче продати завод, в який вклав мільйони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 09:16

"Укроборонпром" хоче продати завод, в який вклав мільйони

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на листування з державним концерном "Укроборонпром".

Дивися повний текст \"Укроборонпром\" хоче продати завод, в який вклав мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 09:17

Прикольно а я работаю на аптив в германии. Пора возращаться :)
xbill
 
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