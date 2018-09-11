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"Укроборонпром" хоче продати завод, в який вклав мільйони
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Додано: Сер 19 вер, 2018 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на листування з державним концерном "Укроборонпром".
Дивися повний текст \"Укроборонпром\" хоче продати завод, в який вклав мільйони
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R2
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Додано: Сер 19 вер, 2018 09:17
Прикольно а я работаю на аптив в германии. Пора возращаться :)
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xbill
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