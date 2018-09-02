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Кожна друга транзакція у Європі здійснюється безконтактно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 вер, 2018 09:28
Пропонуємо до обговорення:
Безконтактна технологія продовжує поширюватися як найпопулярніший спосіб безготівкових платежів в історії Європи — наразі майже кожна друга оплата карткою тут здійснюється безконтактно.
Дивися повний текст Кожна друга транзакція у Європі здійснюється безконтактно
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Додано: Сер 19 вер, 2018 09:28
а тем временем в черновцах кондукторы в троллейбусах...
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