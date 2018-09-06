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Власники "єврономерів"
оточили Кабмін

Власники "єврономерів" оточили Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 10:16

Власники "єврономерів" оточили Кабмін

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 19 вересня, під Кабінетом міністрів мітингують власники автомобілів з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" оточили Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 10:16

Я думаю, что это будет последняя уступка, после который ,рейтинг власти умрет
laa1999
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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