Сьогодні, 19 вересня, під Кабінетом міністрів мітингують власники автомобілів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" оточили Кабмін.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 10:16
Власники "єврономерів" оточили Кабмін
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Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" оточили Кабмін.
Додано: Сер 19 вер, 2018 10:16
Я думаю, что это будет последняя уступка, после который ,рейтинг власти умрет
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