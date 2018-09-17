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У ІІ кварталі ВВП
України зріс на 3,8%

У ІІ кварталі ВВП України зріс на 3,8%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 10:34

У ІІ кварталі ВВП України зріс на 3,8%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Державній службі статистики України.

Дивися повний текст У ІІ кварталі ВВП України зріс на 3,8%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 10:34

700 баксов на рыло, это крах/провал/конец/пипец, в общем - это результат работы порошенок и 450 дармоедов (зачем их 450, нам некуда деньги девать?)
Rainbow
 
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