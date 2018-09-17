Про це повідомили у Державній службі статистики України.
Дивися повний текст У ІІ кварталі ВВП України зріс на 3,8%.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 10:34
У ІІ кварталі ВВП України зріс на 3,8%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ІІ кварталі ВВП України зріс на 3,8%.
Додано: Сер 19 вер, 2018 10:34
700 баксов на рыло, это крах/провал/конец/пипец, в общем - это результат работы порошенок и 450 дармоедов (зачем их 450, нам некуда деньги девать?)
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