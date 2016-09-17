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Заощаджуємо з вигодою

Заощаджуємо з вигодою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 10:40

Заощаджуємо з вигодою

Пропонуємо до обговорення:
Тренд на економію грошей вже давно не сходить з язиків. Люди хочуть відкладати хоча б якусь частину своїх доходів, щоб мати можливість відправитися у відпустку, подорож, або просто знати про наявність "фінансової подушки", яка може прийти на виручку в момент економічних труднощів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 10:40

перед выходными на вашей карте есть сумма около 100 тыс. грн

из которых вам понадобится в ближайшее время 30 тыс.

выгодно отправить остальные средства на сберегательный счет “Мегагибкий+”

заработать за выходные проценты, которых хватит на заправку автомобиля


Это что же за заправка гривен на 70???
ANDRII_DNIPRO
 
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