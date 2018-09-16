Для набуття чинності узгоджений проект має бути ще проголосований Палатою представників,
Дивися повний текст Сенат США схвалив 250 мільйонів доларів допомоги Україні.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 10:46
Сенат США схвалив 250 мільйонів доларів допомоги Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сенат США схвалив 250 мільйонів доларів допомоги Україні.
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