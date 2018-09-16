Нині йде узгодження проектної угоди.
Дивися повний текст Перша в Україні дорога за євростандартами може з'явитися на Донбасі - Омелян.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 вер, 2018 11:07
Перша в Україні дорога за євростандартами може з'явитися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перша в Україні дорога за євростандартами може з'явитися на Донбасі - Омелян.
Додано: Сер 19 вер, 2018 11:07
Очень странное решение ... в случае нападения на страну, что бы российские войска проехались по удобному шоссе ????? Или Как ?
Почините сначала в в центральной Украине или на Юге - Западе.
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, cannabis_ua і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|