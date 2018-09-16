RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перша в Україні дорога за
євростандартами може з'явитися...

Перша в Україні дорога за євростандартами може з'явитися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 11:07

Перша в Україні дорога за євростандартами може з'явитися...

Пропонуємо до обговорення:
Нині йде узгодження проектної угоди.

Дивися повний текст Перша в Україні дорога за євростандартами може з'явитися на Донбасі - Омелян.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84585
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 11:07

Очень странное решение ... в случае нападения на страну, что бы российские войска проехались по удобному шоссе ????? Или Как ?
Почините сначала в в центральной Украине или на Юге - Западе.
anton_gms
 
Повідомлень: 575
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, cannabis_ua і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні збільшився рівень бідності 1, 2, 3
R2 » Нед 16 вер, 2018 11:48
23 1357
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 12:19
cannabis_ua
Сенат США схвалив 250 мільйонів доларів допомоги Україні
R2 » Сер 19 вер, 2018 10:46
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 10:46
summacut
Hyperloop в Україні: Омелян розповів про плани на...
R2 » Вів 18 вер, 2018 11:05
9 286
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 10:23
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61276)
19.09.2018 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.