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Омелян у Мюнхені домовився
про сертифікацію Hyperloop

Омелян у Мюнхені домовився про сертифікацію Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 11:44

Омелян у Мюнхені домовився про сертифікацію Hyperloop

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація технічного моніторингу (TUEV) з Мюнхена проведе сертифікацію українського проекту Hyperloop.

Дивися повний текст Омелян у Мюнхені домовився про сертифікацію Hyperloop.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 11:44

Вотоночо! А мы думали он от нехер делать туда ездил, а так то да. Теперь сразу ясно что по делу.
vitali_kalinin
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