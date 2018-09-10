Асоціація технічного моніторингу (TUEV) з Мюнхена проведе сертифікацію українського проекту Hyperloop.
Дивися повний текст Омелян у Мюнхені домовився про сертифікацію Hyperloop.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 11:44
Омелян у Мюнхені домовився про сертифікацію Hyperloop
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян у Мюнхені домовився про сертифікацію Hyperloop.
Додано: Сер 19 вер, 2018 11:44
Вотоночо! А мы думали он от нехер делать туда ездил, а так то да. Теперь сразу ясно что по делу.
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