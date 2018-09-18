Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, в найближчі 5 років ВВП на душу населення в Україні зросте на 50%.
Дивися повний текст Якою буде економіка України через 5 років — прогноз МВФ.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 15:28
Якою буде економіка України через 5 років — прогноз МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якою буде економіка України через 5 років — прогноз МВФ.
Додано: Сер 19 вер, 2018 15:28
Если я правильно понял то рост за счет сокращения населения, ну тогда все сходится.
Додано: Сер 19 вер, 2018 15:59
Re: Якою буде економіка України через 5 років — прогноз МВФ
Щось особливо ніякого росту і не прогнозується. Весь ріст на рівні зі світовим, а відносно інших країн ситуація прогнозується без змін. Коротше, прогноз невтішний.
Додано: Сер 19 вер, 2018 16:41
За счет 2-х факторов одновременно - роста валютного ВВП и сокращения населения.
При этом в статье не указано, был ли учтен варрант, полученный в обмен на реструктуризацию долга в 2015 году.
А это очень существенно - согласно условиям варранта (ссылка для интересующихся ниже), с 2021 года при росте ВВП более, чем на 3%, кредиторам возвращается 15% от суммы свыше 103% ВВП, а если более, чем на 4%, то вообще 40% от суммы свыше 104% ВВП! Верхняя граница выплат только одна - не более 1% ВВП в период 2021-2025 гг.
На 2017 год наш валютный ВВП составил 100 млрд долларов. В 2018 году он составит порядка 107 млрд. Соответственно, с учетом естественной убыли населения, чтобы к 2023 году ВВП на душу прирос на 50%, ВВП в абсолюте должен составить 157 млрд долларов.
Соответственно, среднигодовой процент прироста валютного ВВП по оценкам МВФ составит 8%.
А это значит, что кредиторам мы должны будем выплатить, $:
- в 2022 за 2021: прирост 10 млрд к 125 млрд ВВП 2020, 40% от прироста 4%/8% * 10 млрд, что составляет 2 млрд, но так как не более 1% ВВП, то 1,35 млрд.
- в 2023 за 2022: прирост 10,8 млрд к 135 млрд ВВП 2021, 40% от прироста 4%/8% * 10,8 млрд, что составляет 2,16 млрд, но так как не более 1% ВВП, то 1,458 млрд.
- у 2024 за 2023: прирост 11,7 млрд к 145,8 млрд ВВП 2022, 40% от прироста 4%/8% * 11,7 млрд, что составляет 2,33 млрд, на так как не более 1% ВВП, то 1,575 млрд.
И так до 2040 года (!!!) Без шуток! За то, что нам "списали" 2 млрд долларов в 2015!
Наличие этих выплат самим фактом своего существования будет давить на прирост ВВП, поэтому 8% в длинном периоде получить будет нереально. Я склоняюсь все же, что в оценке МВФ это не учтено, а следовательно и вывод о 50%-м приросте через 5 лет - излишне оптимистичный.
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