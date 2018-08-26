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Ще в одному місті з жовтня зросте тариф на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 вер, 2018 16:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі "Вінницяоблводоканалу".
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Додано: Сер 19 вер, 2018 16:42
Потом у них ВВП растет))
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Moimir
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