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Ще в одному місті з жовтня
зросте тариф на воду

Ще в одному місті з жовтня зросте тариф на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 16:42

Ще в одному місті з жовтня зросте тариф на воду

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі "Вінницяоблводоканалу".

Дивися повний текст Ще в одному місті з жовтня зросте тариф на воду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 16:42

Потом у них ВВП растет))
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