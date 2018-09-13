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Як зламують "крипту", або Чому
хакери взялися за біткойни

Як зламують "крипту", або Чому хакери взялися за біткойни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 17:13

Як зламують "крипту", або Чому хакери взялися за біткойни

Пропонуємо до обговорення:
Викрадення коштів з уже звичних для кіберзлочинців банківських систем відходять на другий план.

Дивися повний текст Як зламують \"крипту\", або Чому хакери взялися за біткойни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 17:13

Хм, а я думал кошельки надежно защищены от взлома. Слышал еще случай про то, как сотрудник биржи у нее же стырил пару лямов в битках, до сих пор не нашли)
stalker1531
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