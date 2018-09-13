Викрадення коштів з уже звичних для кіберзлочинців банківських систем відходять на другий план.
Дивися повний текст Як зламують \"крипту\", або Чому хакери взялися за біткойни.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 17:13
Як зламують "крипту", або Чому хакери взялися за біткойни
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Дивися повний текст Як зламують \"крипту\", або Чому хакери взялися за біткойни.
Додано: Сер 19 вер, 2018 17:13
Хм, а я думал кошельки надежно защищены от взлома. Слышал еще случай про то, как сотрудник биржи у нее же стырил пару лямов в битках, до сих пор не нашли)
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