Викрадення коштів з уже звичних для кіберзлочинців банківських систем відходять на другий план.
Дивися повний текст Як зламують \"крипту\", або Чому хакери взялися за біткойни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 вер, 2018 17:13
Як зламують "крипту", або Чому хакери взялися за біткойни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зламують \"крипту\", або Чому хакери взялися за біткойни.
Додано: Сер 19 вер, 2018 17:13
Хм, а я думал кошельки надежно защищены от взлома. Слышал еще случай про то, как сотрудник биржи у нее же стырил пару лямов в битках, до сих пор не нашли)
Додано: Чет 20 вер, 2018 10:23
Да, понятно, что основная угроза это взлом всей системы, этого и бояться все ) Поэтому такое внимание
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:18
Сама недавно столкнулась с подобным. Ребенок установил какую-то игру с торрента и компьютер стал очень сильно тормозить. Вызвала мастера, тот обнаружил скрытый майнер, который сжирал все ресурсы.
Додано: Вів 02 жов, 2018 10:23
Ничего странного в этом не вижу. Большинство сервисов не дают надежной защиты, да и сами пользователи часто игнорируют самые простые правила безопасности, через что и попадаются на крючок мошенникам
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:23
Не знала, что хакеры пытаются взломать биткоин- кошельки, похоже есть смысл забеспокоится и использовать дополнительную защиту.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:22
Хакеры как правило берутся за то что приносит огромную прибыль. Зарабатывают они я думаю неплохо на биткоинах.
Додано: Нед 07 жов, 2018 16:37
Да, нужно быть аккуратнее и использовать дополнительные способы защиты своих средств. Такие случаи - уже не новость.
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:11
Ничего странного в этом не вижу. Большинство сервисов не дают надежной защиты, да и сами пользователи часто игнорируют самые простые правила безопасности, через что и попадаются на крючок мошенникам
|