RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як зламують "крипту", або Чому
хакери взялися за біткойни

Як зламують "крипту", або Чому хакери взялися за біткойни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 17:13

Як зламують "крипту", або Чому хакери взялися за біткойни

Пропонуємо до обговорення:
Викрадення коштів з уже звичних для кіберзлочинців банківських систем відходять на другий план.

Дивися повний текст Як зламують \"крипту\", або Чому хакери взялися за біткойни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84934
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 17:13

Хм, а я думал кошельки надежно защищены от взлома. Слышал еще случай про то, как сотрудник биржи у нее же стырил пару лямов в битках, до сих пор не нашли)
stalker1531
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 10:23

Да, понятно, что основная угроза это взлом всей системы, этого и бояться все ) Поэтому такое внимание
jolessgga
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:18

Сама недавно столкнулась с подобным. Ребенок установил какую-то игру с торрента и компьютер стал очень сильно тормозить. Вызвала мастера, тот обнаружил скрытый майнер, который сжирал все ресурсы.
brendi8886
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:23

Ничего странного в этом не вижу. Большинство сервисов не дают надежной защиты, да и сами пользователи часто игнорируют самые простые правила безопасности, через что и попадаются на крючок мошенникам
siteheart
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:23

Не знала, что хакеры пытаются взломать биткоин- кошельки, похоже есть смысл забеспокоится и использовать дополнительную защиту.
marina_mak-mak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:22

Хакеры как правило берутся за то что приносит огромную прибыль. Зарабатывают они я думаю неплохо на биткоинах.
rimma81rimma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 16:37

Да, нужно быть аккуратнее и использовать дополнительные способы защиты своих средств. Такие случаи - уже не новость.
ania735belezzza
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:11

Ничего странного в этом не вижу. Большинство сервисов не дают надежной защиты, да и сами пользователи часто игнорируют самые простые правила безопасности, через что и попадаются на крючок мошенникам
siteheart
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LOKY і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому українцям платять "у конвертах": в ДФС дали відповідь
R2 » Суб 06 жов, 2018 23:27
3 113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 10:16
p_a_l
Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...
R2 » П'ят 05 жов, 2018 09:37
5 142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 07:58
antey1969
Рева пояснив, чому середня зарплата українця має зрости... 1, 2
R2 » П'ят 28 вер, 2018 20:31
14 905
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 вер, 2018 11:11
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.