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Южаніна: законопроекти про "єврономери" не готові до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 17:20
Пропонуємо до обговорення:
Голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна заявила, що законопроекти №8487 і №8488 про зниження ставок акцизів на ввезення автомобілів в Україну не готові до другого читання.
Дивися повний текст Южаніна: законопроекти про \"єврономери\" не готові до другого читання
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