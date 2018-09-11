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Южаніна: законопроекти про
"єврономери" не готові до...

Южаніна: законопроекти про "єврономери" не готові до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 17:20

Южаніна: законопроекти про "єврономери" не готові до...

Пропонуємо до обговорення:
Голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна заявила, що законопроекти №8487 і №8488 про зниження ставок акцизів на ввезення автомобілів в Україну не готові до другого читання.

Дивися повний текст Южаніна: законопроекти про \"єврономери\" не готові до другого читання.
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