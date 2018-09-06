RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацкомісія пропонує ввести
двоставковий тариф на...

Нацкомісія пропонує ввести двоставковий тариф на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 19:49

Нацкомісія пропонує ввести двоставковий тариф на...

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження двоставкового тарифу може вирішити проблеми підприємств теплопостачання.

Дивися повний текст Нацкомісія пропонує ввести двоставковий тариф на теплопостачання.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84594
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 19:49

То есть на нас хотят повесить обираловку по оплате экономим мы или нет.. а не проще ли разогнать нахрен все эти тепло коммун конторы и поставить всем автономное отопление?
Есть много крупных городов без центрального отопления и без этих выдуманных проблем..
Джон
 
Повідомлень: 551
З нами з: 16.03.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 20:17

Казуистика в жизни: по мнению члена НКРЭКУ увеличение платежей - уменьшит финансовую нагрузку на потребителей. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 843
З нами з: 12.12.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Juna і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ще в одному місті з жовтня зросте тариф на воду
R2 » Сер 19 вер, 2018 16:42
2 50
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 17:55
p_a_l
Влада Польщі хоче ввести податок на покупки на AliExpress
R2 » Чет 06 вер, 2018 14:25
3 166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 17:59
link654
ВР планує ввести кримінальну відповідальність за...
R2 » Чет 06 вер, 2018 14:24
3 133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 00:47
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.