Запровадження двоставкового тарифу може вирішити проблеми підприємств теплопостачання.
Дивися повний текст Нацкомісія пропонує ввести двоставковий тариф на теплопостачання.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 19:49
Нацкомісія пропонує ввести двоставковий тариф на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія пропонує ввести двоставковий тариф на теплопостачання.
Додано: Сер 19 вер, 2018 19:49
То есть на нас хотят повесить обираловку по оплате экономим мы или нет.. а не проще ли разогнать нахрен все эти тепло коммун конторы и поставить всем автономное отопление?
Есть много крупных городов без центрального отопления и без этих выдуманных проблем..
Додано: Сер 19 вер, 2018 20:17
Казуистика в жизни: по мнению члена НКРЭКУ увеличение платежей - уменьшит финансовую нагрузку на потребителей.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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