RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ відсудив у Коломойського
і Приватбанку ще кілька...

НБУ відсудив у Коломойського і Приватбанку ще кілька...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 20:08

НБУ відсудив у Коломойського і Приватбанку ще кілька...

Пропонуємо до обговорення:
29 серпня Госпсуд Київської області задовольнив позов НБУ до ТОВ “Фінансова компанія “Фінілон” (іпотекодавець) в справі №911/1189/18 та в рахунок часткового погашення боргу Приватбанку по рефінансуванню (за кредитним договором №19 від 03.03.2009) вирішив звернути на стягнення на нерухоме майно відповідача, що знаходиться в Криму та перебуває в іпотеці Нацбанку.

Дивися повний текст НБУ відсудив у Коломойського і Приватбанку ще кілька об'єктів у Криму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84594
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 20:08

Потратили уйму времени, денег и отсудили! Почти как выигранная премия Нафтогаза.
Можно еще что-нибудь отсудить. Осталось узнать: у Коломойского участки на Луне есть?
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 843
З нами з: 12.12.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 20:10

Re: НБУ відсудив у Коломойського і Приватбанку ще кілька...

бредятина концентрат ... на следующих 100 лет о Крыме можно забыть как и о других временно оккупированный территориях ... А это все клоунада !
Пусть этот прогноз будет пессимистичным но при жизни Коломойского вопрос Крыма не решиться ...
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 283
З нами з: 12.08.17
Подякував: 559 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 20:31

На тоби Боже що мени не гоже. Клоунада на марше. Беня, я думаю, не сильно и сопротивлялся, тем более что все равно продолжит ими владет, так как в Кріму сейчас решения наших судов не віполняются. Вот так и поиграли в поддавки за наш счет.
val1963766
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 12.08.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Juna і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд підтвердив правомірність віднесення ПриватБанку до...
R2 » Чет 13 вер, 2018 19:51
3 154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 вер, 2018 15:11
Juna
100 гривень до пенсії від Приватбанку
R2 » Пон 10 вер, 2018 12:15
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 вер, 2018 12:15
Nikolasha
У Раді підготували ще кілька законопроектів про...
R2 » П'ят 07 вер, 2018 11:06
2 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 12:39
sanyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.