|
|
|
НБУ відсудив у Коломойського і Приватбанку ще кілька...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 вер, 2018 20:08
Пропонуємо до обговорення:
29 серпня Госпсуд Київської області задовольнив позов НБУ до ТОВ “Фінансова компанія “Фінілон” (іпотекодавець) в справі №911/1189/18 та в рахунок часткового погашення боргу Приватбанку по рефінансуванню (за кредитним договором №19 від 03.03.2009) вирішив звернути на стягнення на нерухоме майно відповідача, що знаходиться в Криму та перебуває в іпотеці Нацбанку.
Дивися повний текст НБУ відсудив у Коломойського і Приватбанку ще кілька об'єктів у Криму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84594
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 вер, 2018 20:08
Потратили уйму времени, денег и отсудили! Почти как выигранная премия Нафтогаза.
Можно еще что-нибудь отсудить. Осталось узнать: у Коломойского участки на Луне есть?
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 вер, 2018 20:10
бредятина концентрат ... на следующих 100 лет о Крыме можно забыть как и о других временно оккупированный территориях ... А это все клоунада !
Пусть этот прогноз будет пессимистичным но при жизни Коломойского вопрос Крыма не решиться ...
свинорыл
-
yama
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 559 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 вер, 2018 20:31
На тоби Боже що мени не гоже. Клоунада на марше. Беня, я думаю, не сильно и сопротивлялся, тем более что все равно продолжит ими владет, так как в Кріму сейчас решения наших судов не віполняются. Вот так и поиграли в поддавки за наш счет.
-
val1963766
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 12.08.18
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|154
|
П'ят 14 вер, 2018 15:11
Juna
|
|1
|122
|
|
|2
|96
|
П'ят 07 вер, 2018 12:39
sanyok
|