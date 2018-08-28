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Китай за місяць скоротив
вкладення в держборг США на...

Китай за місяць скоротив вкладення в держборг США на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 20:43

Китай за місяць скоротив вкладення в держборг США на...

Пропонуємо до обговорення:
Китай в липні скоротив інвестиції в американський держборг США на $7,7 млрд, випливає з даних мінфіну США.

Дивися повний текст Китай за місяць скоротив вкладення в держборг США на $7,7 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 20:43

А французы купили, откуда они взяли бабки с отрицательным торговым сальдо. Дурачат нас как могут. То Каймановы острова покупали, теперь в Европе лишние баксы появились. Европа печатает евро, выкупает баксы у ФРС, и вкладывает в долг, но, судя по начавшемуся росту доходностей, это уже не спасает.
val1963766
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