Китай в липні скоротив інвестиції в американський держборг США на $7,7 млрд, випливає з даних мінфіну США.
Дивися повний текст Китай за місяць скоротив вкладення в держборг США на $7,7 млрд.
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Додано: Сер 19 вер, 2018 20:43
Китай за місяць скоротив вкладення в держборг США на...
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Дивися повний текст Китай за місяць скоротив вкладення в держборг США на $7,7 млрд.
Додано: Сер 19 вер, 2018 20:43
А французы купили, откуда они взяли бабки с отрицательным торговым сальдо. Дурачат нас как могут. То Каймановы острова покупали, теперь в Европе лишние баксы появились. Европа печатает евро, выкупает баксы у ФРС, и вкладывает в долг, но, судя по начавшемуся росту доходностей, это уже не спасает.
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