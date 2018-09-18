|
|
|
Вчені створили пристрій, який може заряджати смартфон за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 вер, 2018 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Вчені створили пристрій, який випускає лазерний промінь, здатний передавати на смартфон або інший девайс електроенергію.
Дивися повний текст Вчені створили пристрій, який може заряджати смартфон за допомогою лазерного променя
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84594
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|