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Вчені створили пристрій, який
може заряджати смартфон за...

Вчені створили пристрій, який може заряджати смартфон за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 21:04

Вчені створили пристрій, який може заряджати смартфон за...

Пропонуємо до обговорення:
Вчені створили пристрій, який випускає лазерний промінь, здатний передавати на смартфон або інший девайс електроенергію.

Дивися повний текст Вчені створили пристрій, який може заряджати смартфон за допомогою лазерного променя.
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